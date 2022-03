Roma, 10 mar. (LaPresse) – L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e mediare per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo hanno riferito fonti informate a Politico. Schroeder è stato oggetto di feroci critiche in patria e all’estero per essersi rifiutato di recidere i suoi stretti legami con Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Molti membri del suo staff si sono dimessi la scorsa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata