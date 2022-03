Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata ricevuta oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al centro del colloquio il conflitto in Ucraina scatenato dalla Federazione Russa. Lo comunica in una nota Fratelli d’Italia. Il presidente di FdI ha espresso preoccupazione sulla necessità di intervenire tempestivamente per mettere in piedi ogni possibile misura a sostegno delle imprese e delle famiglie per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia e l’impatto negativo delle sanzioni comminate alla Federazione Russa. In particolare, Meloni ha auspicato che l’Italia si faccia promotrice a livello internazionale di iniziative volte ad istituire meccanismi di condivisione per far fronte alle conseguenze sui sistemi economici e finanziari.

