Roma, 10 mar. (LaPresse) – “C’è un responsabile dell’invasione dell’Ucraina: è il presidente russo. E la resistenza ucraina, con questo messaggio di autodeterminazione dei popoli, a me sembra un grande messaggio che vale per tutti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, sul canale Twitch di Ivan Grieco. “Nell’immediato, l’aggressione russa è un fatto unico, e avviene da parte del principale fornitore di gas per paesi come Germania e Italia. Per essere correnti con le sensazioni credo che dovremo arrivare fino allo stop del gas e del petrolio russo. Altrimenti c’è la contraddizione che quei soldi vengono poi usati per gli armamenti con cui i russi stanno mettendo sotto l’Ucraina”, sottolinea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata