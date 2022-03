Torino, 10 mar. (LaPresse) – “Abbiamo anche parlato di un cessate il fuoco di 24 ore per risolvere le questioni umanitarie urgenti ma non abbiamo fatto progressi” su questo. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in conferenza stampa ad Antalya, in Turchia, dopo i colloqui con l’omologo russo, Sergei Lavrov. “Sembra – ha aggiunto – che ci siano altre persone che decidono su questa questione in Russia. Ci siamo accordati su uno sforzo per cercare soluzione a questioni umanitarie”.

