Roma, 10 mar. (LaPresse) – I sistemi di difesa Patriot “sono stati consegnati alla Polonia”. Lo ha annunciato la vicepresidente Usa Kamala Harris, in conferenza stampa congiunta con il presidente della Polonia Andrzej Duda a Varsavia. “Lo abbiamo fatto per dimostrare il nostro impegno per la sicurezza dei nostri alleati”, ha aggiunto Harris ricordando che gli Usa hanno inviato anche 5mila truppe nel Paese in aggiunta a quelle già presenti.

