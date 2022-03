Varsavia (Polonia), 10 mar. (LaPresse/AP) – La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha accolto la richiesta di un’indagine internazionale sull’accertamento di crimini di guerra da parte della Russia per l’invasione dell’Ucraina e il bombardamento di civili, incluso l’ospedale di Mariupol. Harris ha espresso indignazione per l’attentato all’ospedale e per le scene di donne incinte sanguinanti che venivano evacuate dall’edificio.

