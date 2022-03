Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto di temere che il presidente russo Vladimir Putin possa usare armi chimiche in Ucraina. Johnson, parlando a Sky News, ha affermato che l’unico modo in cui la guerra in Ucraina può finire è se il presidente russo si rendesse conto di aver commesso un “errore catastrofico”.

