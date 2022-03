Roma, 10 mar. (LaPresse) – A quanto si apprende, ad Antalya, in Turchia, è in corso un incontro a tre tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro turco Mevlut Cavusoglu e il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed Al-Thani. Al centro dell’incontro il conflitto in Ucraina.

