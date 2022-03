Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Abbiamo per settimane assistito ad atrocità di proporzioni inimmaginabili” in Ucraina “un ospedale pediatrico con un centro di maternità con donne in gravidanza” è stato colpito “da un attacco ingiustificato e non provocato”. Lo ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris in conferenza stampa congiunta con il presidente della Polonia Andrzej Duda, a Varsavia.

