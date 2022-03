Roma, 10 mar. (LaPresse) – “La guerra in Ucraina arriva in un momento delicato per l’Africa. Proprio mentre l’economia globale e il continente stanno iniziando a riprendersi dalle devastazioni della pandemia di COVID-19, questa nuova crisi minaccia di annullare alcuni di questi progressi. Abbiamo discusso di come sostenere la ripresa alquanto ritardata dell’Africa nonostante i nuovi venti contrari.

