Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Usa Joe Biden in cui ha affermato che Ankara sta continuando gli sforzi diplomatici per raggiungere una soluzione politica alla crisi tra Russia e Ucraina e ha aggiunto che è importante che la Turchia sia in grado di dialogare con entrambe le parti. Erdogan, a questo proposito, ha sottolineato che lo svolgimento dell’incontro tra i ministri degli Esteri di Kiev e Mosca, Kuleba e Lavrov, ad Antalya è stata una “vittoria diplomatica”. Lo riporta Hurriyet.

