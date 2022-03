Versailles, 10 mar. (LaPresse) – “La risposta al dramma” che deriva dalla crisi in Ucraina “non può che essere europea, come è stata la risposta alla Russia, anche per quel che riguarda il sostegno all’economia europea e italiana. Dovrà essere una risposta europea e italiana. L’economia europea cresce ancora ma c’è stato un rallentamento. Osserviamo una mancanza di materie prime, un rallentamento non solo in campo energetico ma anche nel campo agroalimentare e in quello delle materie prime dell’acciaio, della carta, della ceramica. E’ una situazione italiana ma anche europea”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi arrivando a Versailles per il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo Ue. “Dobbiamo rispondere – sostenendo le imprese e aiutando le famiglie – con la stessa convinzione e rapidità – con cui abbiamo sostenuto la risposta alla Russia”, ha aggiunto.

