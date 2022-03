Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Ho appena concluso una videocall con il collega cinese Wang Yi. Abbiamo concordato sforzi congiunti per un percorso di pace in Ucraina. Mi ha assicurato che la Cina si impegnerà a svolgere un ruolo sempre più costruttivo per facilitare il colloquio di pace tra Russia e Ucraina”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del colloquio con l’omologo cinese.

