Milano, 10 mar. (LaPresse) – “Italia e Turchia agiranno in maniera coordinata e compatta per raggiungere una tregua umanitaria in Ucraina. Ne ho discusso questa sera in Turchia con il mio omologo Çavusoglu. Ora la priorità è mettere in salvo bambini, donne, intere famiglie ucraine che fuggono dalle bombe russe. Insieme abbiamo incontrato il collega qatarino Mohammed Al-Thani, che ho rivisto qui dopo la mia missione in Qatar dei giorni scorsi. Le ultime notizie sono strazianti: secondo le autorità ucraine, negli ultimi giorni a Mariupol sono stati raccolti 1.207 corpi dalle strade e in Ucraina sono morti 71 bambini dall’inizio della guerra. L’Oms parla di 24 attacchi a strutture sanitarie ucraine dal 24 febbraio”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “Continuiamo ad agire in stretto coordinamento con tutti gli attori internazionali – aggiunge – per raggiungere il cessate il fuoco, non possiamo arretrare. Ne parlerò domani, a margine dell’Antalya Diplomacy Forum, anche con l’alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi e con il presidente del Comitato internazionale della Croce rossa Peter Maurer. Massimo impegno, questa guerra va fermata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata