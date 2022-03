Roma, 10 mar. (LaPresse) – A quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio già questo pomeriggio sarà ad Antalya, in Turchia. Inizialmente l’arrivo del titolare della Farnesina era previsto nella giornata di domani per la partecipazione al forum della diplomazia, ma Di Maio ha anticipato ad oggi la sua missione diplomatica. In programma questo pomeriggio un colloquio bilaterale tra il ministro e l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Domani il titolare della Farnesina parteciperà al forum di Antalya.

