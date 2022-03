Milano, 10 mar. (LaPresse) – Il presidente cinese Xi Jinping è preoccupato per “il danno reputazionale che la Cina subisce venendo associata alla brutalità dell’aggressione russa in Ucraina” e “per le conseguenze economiche in un momento in cui i tassi di crescita in Cina sono inferiori a quelli degli ultimi 30 anni”. Lo ha detto il direttore della Cia, Bill Burns, al Comitato intelligence del Senato americano, citato da Cnn. “Il presidente Xi è probabilmente un po’ turbato dall’osservare il modo in cui il presidente Putin ha avvicinato gli americani e gli europei e ha rafforzato l’alleanza transatlantica in modi che sarebbe stato un po’ difficile da immaginare prima l’invasione è iniziata”, ha aggiunto Burns.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata