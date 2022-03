Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Circolano sul web alcuni post che riportano messaggi di bambini profughi in arrivo in Italia sui pullman pronti ad essere presi e portati a casa. E’ una cosa che mi preoccupa molto”. Lo dice a LaPresse Marco Griffini, presidente di ‘Aibi-Amici dei bambini’, associazione che collabora con gli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono.

