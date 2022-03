Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Il post purtroppo diventato virale in cui la nostra associazione – con tanto di numero di cellulare privato di una nostra responsabile – chiede di organizzare pullman per andare a prendere al confine con l’Ungheria bambini profughi provenienti dall’Ucraina per ospitarli in famiglie italiane è falso”. Lo spiega a LaPresse Morena Grandi, presidente dell’associazione ‘Ernesto’, onlus che si occupa di adozioni internazionali.

