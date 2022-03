Beirut (Libano), 10 mar. (LaPresse/AP) – Lo Stato islamico ha confermato ufficialmente per la prima volta che il suo leader è morto in un attacco statunitense nel nord-ovest della Siria il mese scorso e ha nominato il suo successore. Gli Usa avevano reso noto che Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi si è fatto saltare in aria insieme ai membri della sua famiglia mentre le forze americane facevano irruzione nel suo nascondiglio nella città siriana nordoccidentale di Atmeh, vicino a il confine con la Turchia, il 3 febbraio. In un messaggio audio diffuso oggi, il portavoce dell’Isis Abu Omar al-Muhajer ha confermato la morte nel raid del leader, così come quella dell’ex portavoce del gruppo, Abu Hamza al-Qurayshi. Al-Muhajer ha anche affermato che l’Isis ha nominato un successore, identificandolo come Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi e dicendo che il defunto leader lo aveva scelto come prossimo califfo. Si ritiene che nessuno degli al-Qurayshi sia imparentato. Al-Qurayshi non è il loro vero nome ma deriva da Quraish, il nome della tribù a cui apparteneva il profeta Maometto dell’Islam. L’Isis afferma che i suoi leader provengono da questa tribù e al-Qurayshi fa parte del nome di battaglia di un leader dell’Isis. “Ha accettato la guida”, ha detto al-Muhajer del nuovo capo dello Stato islamico.

