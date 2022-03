Milano, 10 mar. (LaPresse) – Novak Djokovic non giocherà Indian Wells e Miami, i primi due Masters 1000 della stagione. Il serbo lo ha annunciato con un breve messaggio sui suoi profili social. “Ero inserito automaticamente nell’entry list dei due tornei ma sapevo cheavrei avuto poche possibilità di viaggiare negli Stati Uniti – ha scritto il numero 2 del mondo -. Il Cdc [Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie] ha confermato che le regole non cambieranno e dunque non potrò giocare. Buona fortuna a chi sarà in tabellone”.

