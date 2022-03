Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Dall’analisi dei dati della Medicina Generale sulle prescrizioni ambulatoriali di antibiotici per specifiche patologie infettive è emersa una prevalenza di uso inappropriato che supera il 25% per quasi tutte le condizioni cliniche studiate (influenza, raffreddore comune, laringotracheite, faringite e tonsillite, cistite non complicata)”. E’ quanto si legge nel Rapporto dell’Aifa sull’uso degli antibiotici in Italia.

