Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Una riflessione sul Piano di ripresa e resilienza bisogna farla perché è cambiato il mondo da quando è stato pensato il Pnrr, quel mondo ci ha messo di fronte alle crisi strutturali di questo paese e allora forse dobbiamo cambiare gli obiettivi e la scadenza perché è impensabile realizzarlo senza le materie prime, senza l’energia, se costano di più. E’ inutile insistere su obiettivi che non sono più funzionali al Paese. E lo stesso vale per il Fit for 55, pensare di fare una transizione con quello che sta succedendo non ha senso”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all’assemblea di Salerno. Per Bonomi tra le altre cose “Occorre sfruttare al massimo le centrali a carbone che abbiamo, quelle che sono ancora operative”, implementare il Gnl liquido “via mare, se non si può fare nei porti”, accelerare sulle rinnovabili, e “serve un aumento drastico delle estrazioni di gas, non quello deciso. L’abbiamo fermato, sempre per la politica dei no”.

