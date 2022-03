Palermo, 10 mar. (LaPresse) – La Fials- Cisal ha inoltre tenuto a precisare che tali condotte sono avvenute durante la gestione che si è conclusa il 31 dicembre 2021 e che l’attuale neo sovrintendente, Marco Betta, risulta essere estraneo ai fatti contestati in sede di giudizio. Il periodo in questione è quello legato al mandato del precedente sovrintende della Fondazione, Francesco Giambrone, anche se le responsabilità dal punto di vista legale adesso ricadono sull’attuale sovrintendente Marco Betta, che contattato da LaPresse, ha preferito, per il momento, non esprimersi a riguardo.

