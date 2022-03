Reggio Calabria, 10 mar. (LaPresse) – Dopo complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica- Direzione Distrettuale Antimafia- di Reggio Calabria, personale della Squadra Mobile della locale Questura ha arrestato 8 soggetti, dando esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria. Agli indagati vengono contestati, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, i reati di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale, aggravati dalla circostanza mafiosa ed in particolare di aver favorito e coperto la latitanza di Giuseppe Pelle, inteso Gambazza, catturato il 6 aprile 2018 a Condofuri dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

