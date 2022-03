Milano, 10 mar. (LaPresse) – Alle ore 22 si è conclusa l’assemblea degli iscritti M5S per votare, in prima convocazione, sul nuovo statuto. “Risultano aver votato 34.040 iscritti; pertanto, non si è raggiunto il quorum costitutivo”, si legge sul blog del M5S. Si procederà, quindi, con l’assemblea in seconda convocazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di venerdì 11 marzo.

