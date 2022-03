Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Stimiamo che dovremo richiedere 400 milioni di ore di cassa integrazione e non lo diciamo per fare allarmismo ma per far conoscere la situazione al dibattito pubblico”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all’assemblea di Salerno. “Già questa settimana abbiamo visto i primi effetti, sospensione delle attività, gli energivori, gli acciaieri, chi fa ceramica, chi fa carta”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata