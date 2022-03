Palermo, 10 mar. (LaPresse) – Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L’auto sulla quale viaggiava, per cause in corsi di accertamento, è andata a schiantarsi contro un palo della liea del tram. Il 21 enne è morto sul colpo.

