Taranto, 10 mar. (LaPresse) – “Il tribunale di Taranto oggi ha confermato che il licenziamento, per giusta causa, intimato da ArcelorMittal a Riccardo Cristello, è illegittimo”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Mario Soggia del foro di Taranto, che ha assistito il lavoratore ex Ilva di Taranto, Riccardo Cristello, licenziato da ArcelorMittal dopo aver condiviso sulla sua pagina Facebook, un post in cui si invitava a seguire la fiction ‘Svegliati amore mio, su temi legati all’inquinamento industriale, per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda su Canale 5.

