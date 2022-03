Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il Covid fa impennare, in modo preoccupante, l’uso dell’antibiotico azitromicina che sale al 25% del totale. Lo evidenzia il rapporto dell’Aifa sull’uso degli antibiotici in Italia, secondo il quale “nell’ambito dell’assistenza convenzionata l’azitromicina è l’unico principio attivo, insieme alla fosfomicina, per cui i consumi complessivi del 2020 (1,3 ddd/1000 abitanti die) non sono diminuiti rispetto al 2019. L’analisi dell’acquisto privato mostra un incremento dei consumi del 33,3% rispetto al 2019 che lo pone al terzo posto per consumo con 0,4 ddd/1000 ab die: l’acquisto privato di questo antibiotico costituisce un quarto del consumo totale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata