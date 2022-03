Cagliari, 10 mar. (LaPresse) – File interminabili vengono segnalate un po’ in tutta l’isola: da Cagliari a Oristano, da Olbia a Nuoro. E anche i distributori di carburante che propongono al pubblico prezzi un poco più bassi della media sono stati letteralmente presi d’assalto con decine di auto in coda in attesa del proprio turno, per fare il pieno e scongiurare di rimanere a piedi. L’allarme partito da un anonimo messaggio che ha viaggiato sulle chat dei telefonini di mezza Sardegna sta creando da ieri il panico: fate rifornimento di cibo e acqua, si sente nel vocal che impazza da ieri, perché da lunedì e per molte settimane gli autotrasportatori non garantiranno più la distribuzione dei prodotti alimentari, e non solo di quelli. E così gli scaffali dei supermercati, in particolare quelli di pasta, acqua, scatolame e cibi a lunga conservazione, sono stati letteralmente assaltati e svuotati, nonostante i gestori assicurino che al momento non c’è ragione di allarmarsi. Lunghe file anche ai distributori, dove il prezzo della benzina che viaggia verso i 3 euro terrorizza tutti.

