Milano, 10 mar. (LaPresse) – Quello del 19 marzo “non è un blocco né un fermo. Il 19 marzo i camion non escono dalle aziende, come i pescatori non escono in mare. Resteranno nei piazzali delle aziende”. Lo dice Conftrasporto-Fai a LaPresse, precisando che la protesta durerà “intanto un giorno, se non ci saranno risposte dal Governo c’è la possibilità che si inasprisca e di andare a iniziative un po’ più pesanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata