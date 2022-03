Milano, 10 mar. (LaPresse) – “Blocco di 15 giorni? Molto probabilmente è una fake news. Il senso di responsabilità e le norme esistenti non lo consentono. Tuttavia la notizia dimostra il disagio di un settore che non sta ricevendo le dovute attenzioni e le risposte del dicastero dei trasporti”. Lo dichiara il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè a LaPresse, che guida anche la Federazione autotrasportatori italiani, in merito al blocco di 15 giorni annunciato dagli autotrasportatori sardi a partire da lunedì.

