Torino, 10 mar. (LaPresse) – L’Atalanta supera 3-2 il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League in una partica ricca di gol ed emozioni. Tedeschi avanti all’11’ con Aranguiz, immediata reazione dei padroni di casa che ribaltano in due minuti la partita grazie alle reti di Malinovskyi (23′) e Muriel (25′). Nella ripresa ancora il colombiano, straripante al pari del centrocampista ucraino, firma il tris. Il Bayer rischia di incassare il quarto gol ma Diaby al 18′ pesca il jolly da fuori per il definitivo 3-2. Tra una settimana a Leverkusen è in programma la partita di ritorno: alla ‘Dea’ basterà un pareggio per passare il turno.

