Torino, 10 mar. (LaPresse) – La Roma supera 1-0 in trasferta il Vitesse nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa Conference League. Decisivo il gol di Sergio Oliveira in mischia nel recupero del primo tempo. Nella ripresa i giallorossi rimangono in dieci per l’espulsione, per doppia ammonizione, dello stesso Sergio Oliveira, al 34′, ma riescono comunque a ottenere un successo fondamentale in ottica qualificazione. La partita di ritorno, all’Olimpico, è in programma giovedì prossimo.

