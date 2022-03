Roma, 10 mar. (LaPresse) – “La calibrazione degli acquisti netti per il terzo trimestre dipenderà dai dati e rifletterà la sua valutazione in evoluzione delle prospettive. Se i dati in arrivo supportano l’aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno anche dopo la fine degli acquisti netti di attività, il Consiglio direttivo concluderà gli acquisti netti nell’ambito dell’App nel terzo trimestre”. Così il Consiglio direttivo della Bce in un nota diffusa al termine della riunione dell’organismo.

