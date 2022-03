Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Le decisioni che stiamo predendo oggi sono la continuazione logica delle decisioni di dicembre, delle comunicazioni di febbraio, e siamo su questo cammino guidati dai dati e dal nostro mandato che è la stabilità dei prezzi. Noi parliamo di normalizzazione perché abbiamo a che fare con un’inflazione alta, abbiamo aggiunto flessibilità per rispondere in modo agile”. Così la presidente Bce Christine Lagarde rispondendo alle domande in conferenza stampa.

