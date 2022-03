Roma, 10 mar. (LaPresse) – “La Russia è importante per il mercato energetico ma in termini di esposizione dell’Europa non è molto rivelante, anzi è piuttosto limita, quindi la situazione non è assolutamente paragonabile a quanto accaduto all’inizio della pandemia. Così il vicepresidente della Bce Luis de Guindos rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

