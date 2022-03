Roma, 10 mar. (LaPresse) – Sulla questione degli ammortizzatori sociali, il ministro del lavoro Andrea Orlando convocherà un tavolo nei prossimi giorni, per fare un primo tagliando sull’applicazione della riforma e per fare un primo confronto sull’adeguamento dei decreti attuativi per il Fondo. Lo avrebbe detto durante il tavolo Stellantis in corso al Mise, a quanto riferiscono fonti sindacali. Il quadro, ha sottolineato il ministro, sta diventando preoccupante: il rischio è che i problemi diventino strutturali.

