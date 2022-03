Washington (Usa), 9 mar. (LaPresse/AP) – I leader del Congresso Usa hanno raggiunto un accordo bipartisan per fornire 13,6 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina e agli alleati europei, più altri miliardi per combattere la pandemia, come parte di un disegno di legge più ampio da 1.500 miliardi di dollari volto a finanziare le agenzie federali per il resto di quest’anno. Il presidente Usa, Joe Biden, aveva fatto appello per raggiungere i 10 miliardi di dollari in aiuti militari, umanitari ed economici la scorsa settimana, e il sostegno democratico e repubblicano è stato così fermo che la cifra è cresciuta fino a 12 miliardi di dollari lunedì e 13,6 miliardi di dollari il giorno successivo. “Li sosterremo contro la tirannia, l’oppressione, i violenti atti di sottomissione”, ha detto Biden alla Casa Bianca.

