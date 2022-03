Roma, 9 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato di avere “aspettative contenute” sull’incontro con il suo omologo russo Sergey Lavorv, in programma per domani in Turchia, a margine del Forum della diplomazia di Antalya. “Ci stiamo preparando per i negoziati con Lavrov. Stiamo lavorando molto seriamente per portarli avanti nel modo più efficiente possibile”, ha detto Kuleba in un briefing, secondo quanto riporta Ria Novosti. “Francamente parlando”, ha aggiunto Kuleba, “le mie aspettative dai negoziati sono contenute, non ho grandi speranze”.

