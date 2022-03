Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Ho detto molto tempo prima della crisi in Ucraina che le regole di bilancio erano in generale inadeguate. Questa considerazione vale ancora di più oggi. Continueremo nella discussione su questo, oggi l’Ue ha priorità strategiche di cui queste regole non tengono conto, quali clima, energia e difesa. Sono priorità che si sono affermate negli ultimi due anni e servono nuovi piani”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera.

