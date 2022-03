Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Quello che l’Europa deve fare è difendere semplicemente la vita e mettere al primo posto i veri valori. Mi auguro che le vostre priorità nella vita rimangano i veri valori. Quello che sta succedendo a noi ora potrebbe succedere anche a voi. E questo è molto importante per me: noi moriamo anche per voi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Bild.

