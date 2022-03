Kiev (Ucraina), 9 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo videomessaggio alla nazione, pubblicato sul suo canale Telegram, ha affermato che sono in corso sforzi per evacuare circa 18.000 persone dalla capitale Kiev e dalle città assediate dalle forze russe nelle vicinanze. Il leader ha poi messo in guardia le forze russe dal violare la promessa sul cessate il fuoco.

