Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra con la Russia. E sono anche pronto a fare alcuni passi. Si possono fare dei compromessi, ma non devono essere un tradimento del mio Paese. E anche l’altra parte deve essere disposta a scendere a compromessi, ecco perché si chiamano compromessi. Questo è l’unico modo per uscire da questa situazione. Non possiamo ancora parlare dei dettagli”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Bild.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata