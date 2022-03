Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Ci sarà un nuovo Piano Marshall per l’Ucraina. L’Occidente formerà questo pacchetto di supporto”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrainska Pravda. “Il mondo non crede nel futuro della Russia”, ha aggiunto, “parlano di noi. Ci aiutano. Si stanno preparando a sostenere la nostra ricostruzione”.

