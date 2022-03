Roma, 9 mar. (LaPresse) – In merito alle sanzioni l’occidente “deve prima di tutto fermare l’esportazione di prodotti petroliferi e di gas. I porti del mondo devono essere chiusi alle navi russe. I vettori merci devono interrompere l’invio e la ricezione di merci da o verso la Russia. Tutte le banche russe dovrebbero essere escluse dal sistema Swift senza eccezioni. Sono cose concrete che si possono fare”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Die Zeit. “Se non accade ora bisognerà fare ancora di più per proteggere gli stati baltici, la Polonia, la Moldova, la Georgia e altri vicini alla Russia da un’invasione. Ed è anche molto importante che i paesi occidentali decidano finalmente di istituire una no-fly zone umanitaria sull’Ucraina”, conclude.

