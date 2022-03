Milano, 9 mar. (LaPresse) – “La bomba aerea sull’ospedale pediatrico è l’ultima prova, la prova che è in corso il genocidio degli ucraini. Europei, non potete dire di non aver visto cosa è successo agli ucraini, cosa è successo ai residenti di Mariupol. Avete visto, lo sapete. Quindi dovete inasprire le sanzioni contro la Russia in modo che non abbia più alcuna possibilità di continuare questo genocidio. Dovete fare pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati e metta fine a questa guerra brutale”. Così in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non abbiamo fatto e non avremmo mai fatto nulla di simile a questo crimine di guerra con nessuna delle città di Donetsk o Luhansk, e di nessuna regione, con nessuna delle città della terra. Perché noi siamo persone. E voi?”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata