Milano, 9 mar. (LaPresse) – Universal Music Group ha sospeso tutte le sue operazioni in Russia, ha confermato la compagnia a Variety. “Con effetto immediato, sospendiamo tutte le operazioni in Russia e chiudiamo i nostri uffici sul posto. Esortiamo a porre fine alla violenza in Ucraina il prima possibile. Aderiamo alle sanzioni internazionali e, insieme ai nostri dipendenti e artisti, abbiamo lavorato con gruppi di diversi paesi (tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Slovacchia, Germania, Repubblica Ceca e Ungheria) per sostenere gli sforzi di soccorso umanitario per portare aiuti urgenti ai profughi della regione”. Una fonte ha riferito a Variety che lo staff della compagnia continuerà a ricevere lo stipendio per un tempo indeterminato, anche se gli artisti presumibilmente vedranno la maggior parte se non tutta la loro attività di registrazione sospesa.

