Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Salvini, devo dedurre che vivi in una bolla, esattamente come il tuo sodale Putin, perché chiunque, al posto tuo, si sarebbe andato a nascondere dopo quanto accaduto in Polonia. Invece tu continuerai a blaterare”. Lo scrive su Facebook Roberto Saviano. “La tua propaganda perenne, in Italia, per un po’ ha funzionato. Il tuo odioso ‘prima gli italiani’ ha fatto breccia, la tua ferocia verso gli immigrati ha fatto leva sui sentimenti peggiori che un popolo possa provare (sì, popolo!). Hai attribuito le morti che le politiche xenofobe – anche tue, ma non solo tue – hanno prodotto a chi salva vite, a chi presta soccorso in mare. E per convenienza, stupidità o cattiveria, hai trovato chi ti veniva dietro. Ma quando è troppo è troppo. Sei andato dove c’è una guerra, dove ci sono bombe e morti, troppi morti. E dove ci sono profughi di guerra, troppi profughi. Persone sulla cui pelle, sulla cui disperazione per anni hai fatto una campagna elettorale vergognosa.

