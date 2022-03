Strasburgo, 9 mar. (LaPresse) – “Mia madre aveva solo sei mesi quando fu deportata su un vagone bestiame, insieme a sua madre e sua nonna, in quella che gli estoni chiamano ‘la Terra Fredda’. Fu uno sconosciuto a dare a mia nonna un barattolo di latte che mantenne in vita mia madre durante il viaggio. Erano estranei che asciugavano i pannolini del bambino sulla loro pelle poiché era l’unico posto caldo nel vagone bestiame. E sono stati gli estranei che hanno aiutato in modi indicibili quando è stato loro permesso di tornare in Estonia”. Così la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, nel dibattito sul “ruolo dell’Ue in un mondo che cambia e la situazione della sicurezza dell’Europa dopo l’aggressione e l’invasione russa in Ucraina” alla plenaria del Parlamento europeo.

